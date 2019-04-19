“EKONOMİYİ DÜZLÜĞE ÇIKARACAK KİŞİ, TATAR’DIR”

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 16:20

Ülke ekonomisinin kötü durumda olduğunu, halkın sadece zam yapan mevcut hükümeti artık iktidarda görmek istemediğini ileri süren Gardiyanoğlu, “UBP Lefkoşa İlçesi olarak Sayın Genel Başkanımızın yanındayız, onun destekçisiyiz. İnanıyor ve biliyoruz ki Sayın Genel Başkanımız, ekonomist oluşu, mali konuları çok iyi bilmesi ve deneyimleri nedeniyle bu ülke ekonomisini düzlüğe çıkaracak kişidir” dedi.

Sadık Gardiyanoğlu İlçe olarak her türlü olasılığa hazır olduklarını da ifade etti ve 30 Nisan akşamı Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenleyecekleri toplantı ile UBP’deki kaynaşma ve potansiyeli bir kez daha herkesin görmesini sağlayacaklarını kaydetti.