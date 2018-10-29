EL CLASİCO'DA BARCA ŞOV!

La Liga'nın 10. hafta maçında Barcelona, Real Madrid'i ağırladı. Maçın 11. dakikasında Coutinho, ev sahibini öne geçirdi. 30'da Suarez, penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı 2-0'lık skorla sona erdi.
50. dakikada Marcelo, farkı 1'e indirdi. 75'te Suarez, tekrar farkı 2'ye çıkardı. 83. dakikada Suarez, skoru 4-1 yaptı. Maçın sonucunu ilan eden gol 87'de Vidal'den geldi: 5-1.
Bu sonuçla Barcelona, puanını 21'e yükselterek liderlik koltuğunu bırakmadı. Kötü günler yaşayan Real Madrid ise 14 puanda kaldı ve haftayı 9. sırada tamamladı.