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EL CLASİCO'DA BARCA ŞOV!

La Liga'nın 10. haftasında Barcelona, evinde Real Madrid'i 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 12:21
EL CLASİCO'DA BARCA ŞOV!

La Liga'nın 10. hafta maçında Barcelona, Real Madrid'i ağırladı. Maçın 11. dakikasında Coutinho, ev sahibini öne geçirdi. 30'da Suarez, penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı 2-0'lık skorla sona erdi.

50. dakikada Marcelo, farkı 1'e indirdi. 75'te Suarez, tekrar farkı 2'ye çıkardı. 83. dakikada Suarez, skoru 4-1 yaptı. Maçın sonucunu ilan eden gol 87'de Vidal'den geldi: 5-1.

Bu sonuçla Barcelona, puanını 21'e yükselterek liderlik koltuğunu bırakmadı. Kötü günler yaşayan Real Madrid ise 14 puanda kaldı ve haftayı 9. sırada tamamladı.

 

 

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