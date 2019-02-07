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EL CLASİCO'DA KAZANAN YOK!

İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Barcelona, Real Madrid'i konuk etti. Mücadele 1-1 biterken Real Madrid, rövanş için avantajı cebine koydu.

Giriş Tarihi: 7 Şubat 2019 Perşembe 13:02
EL CLASİCO'DA KAZANAN YOK!

İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Barcelona, Real Madrid sahasında konuk etti.

Tüm dünyanın merakla beklediği mücadelede konuk ekip 6. dakikada Vazquez'in golüyle öne geçti: 1-0.

İlk yarı böyle biterken 57. dakikada sahneye çıkan Malcom, skora dengeyi getirdi: 1-1.

Barça'da maça yedek başlayan Lionel Messi, 64. dakikada oyuna dahil olurken kalan sürede taraflar eşitliği bozamadı ve mücadele 1-1 sonuçlandı.

Real Madrid, bu sonuçla 27 Şubat Çarşamba günü oynanacak rövanş öncesi avantaj elde etti.

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