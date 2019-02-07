EL CLASİCO'DA KAZANAN YOK!

İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Barcelona, Real Madrid sahasında konuk etti.
Tüm dünyanın merakla beklediği mücadelede konuk ekip 6. dakikada Vazquez'in golüyle öne geçti: 1-0.
İlk yarı böyle biterken 57. dakikada sahneye çıkan Malcom, skora dengeyi getirdi: 1-1.
Barça'da maça yedek başlayan Lionel Messi, 64. dakikada oyuna dahil olurken kalan sürede taraflar eşitliği bozamadı ve mücadele 1-1 sonuçlandı.
Real Madrid, bu sonuçla 27 Şubat Çarşamba günü oynanacak rövanş öncesi avantaj elde etti.