EL SALVADOR'UN YENİ DEVLET BAŞKANI OSMANLI TORUNU

Giriş Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 08:49

El Salvador Yüksek Seçim Kurulu, 4 adayın yarıştığı seçimin ilk turunda oyların yaklaşık yüzde 54'ünü alan Ulusal Birlik İçin Büyük İttifak (GANA) koalisyonu adayı Bukele'nin seçimi kazandığını duyurdu.



Babası, tanınmış Müslüman bir iş adamı ve yerel imam olan Bukele, 1981'de San Salvador'da dünyaya geldi. Babası Armando Bukele El Salvador Müslüman toplumunun önde gelen figürlerinden biriydi.



Bukele ailesi 1980'li yıllarda El Salvador iç savaşında ABD destekli askeri yönetime karşı savaşan sol gerillalar koalisyonu Farabundo Marti Farabundo Ulusal Özgürlük Cephesine (FMLN) sempati duyuyordu. Aile, hapse atılma ve idam riskine rağmen örgütün bazı liderlerine yardımda bulundu.



Bukele, San Salvador'daki Cizvit Orta Amerika Üniversitesi'nde (UCA) okudu. Genç yaşta iş hayatına atılan Bukele, otomotiv sektöründe faaliyet gösterdi, dünyaca ünlü markaların bayiliğini yaptı.

Bukele, siyasete 1999'da eski FMLN liderlerinden Facunda Guardado'nun aday olduğu devlet başkanlığı seçimi kampanyasına destek vererek başladı.



Daha sonra Bukele, FMLN'den Mart 2012'de yerel seçimlere girerek, San Salvador'un güneyindeki Nuevo Cuscatlan beldesinde belediye başkanlığını kazandı.



Bukele, 2015'te FLMLN'den San Salvador kentinin belediye başkanlığı seçimini kazandı.

Sağ partiye geçişi



Bukele belediye başkanlığının ilk yılında partisiyle anlaşmazlığa düştü, iktidar ortağı parti yönetimine getirdiği eleştiriler nedeniyle ihraç edildi.



Aynı yıl merkez sağdaki Ulusal Cumhuriyetçi İttifakı (ARENA) partisine katıldı. Ardından oradan da ayrılarak, kendi bağımsız partisini kurmak üzere girişimlerde bulundu. Ancak başlattığı "Yeni Fikirler" hareketi ve Demokratik Merkez Partisi engellemeler sonucu 2018 parlemento seçimlerine ve 2019 başkanlık seçimlerine katılamadı.



Bukele, 2019 başkanlık seçimlerine Ulusal Birlik İçin Büyük İttifak (GANA) partisinin adayı olarak katıldı.



Ülkeyi son 20 yıldır yöneten iki merkez partinin (FLMN ve ARENA) icraatlarını sert dille eleştiren Bukele, seçim kampanyasında organize suçla ve yolsuzlukla mücadele ile yoksulluğu ve gelir adaletsizliğini önleme vaatleriyle ön plana çıktı.



Bukele başkanlık kampanyası sürecinde kısa cümlelerle etkili bir iletişim kurdu. Özellikle sosyal medyayı çok iyi kullanarak vaatlerini anlattı.



Kampanyasında kullandığı "İktidardakiler çaldıklarını geri verseler, kalan para hepimize yeter" gibi sloganlarla özellikle gençler arasında büyük sempati kazandı.



Kot pantolon ve deri ceket gibi gündelik kıyafetlerle halkın arasına çıkmayı seven Bukele, politikacı olarak farklı bir profil çizdi.



Seçimin ilk turunda oyların yüzde 54'ünü alarak başkan seçilen Bekele, 1984'ten bu yana ARENA ve FMLN dışında bir partiden devlet başkanı seçilen ilk isim oldu.



Devlet Başkanı seçildikten sonra yaptığı zafer konuşmasında Bukele, "Onlar (ARENA ve FMLN), her zaman olduğu gibi halkımızın asla uyanmayacağını düşündüler, yorulmak bilmeden bizim iyi şeyler yapmamızın imkansız olduğunu söylediler." ifadesini kullandı.



Seçimi bağımsızlar ittifakı adayı Bukele'nin kazanması, ülkeyi son 25 yıldır yöneten iki merkez partinin hakimiyetini kaybettiğinin işareti olarak görülüyor.



6,5 milyon nüfuslu Orta Amerika ülkesi El Salvador'da ülke nüfusunun üçte biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Ülkede olumsuz yaşam koşullarından kaçan 100 binlerce kişi, diğer Orta Amerika ülkelerinden vatandaşların da katıldığı göçmen konvoyuyla ABD sınırına akın etmişti.