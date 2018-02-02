Elektrik kısa devresinden yangın çıktı !

Giriş Tarihi: 2 Şubat 2018 Cuma 21:04

YANGIN Girne’de dün, Zeynep Nurova’ya ait evin terasında bulunan, içerisinde civciv beslenmekte olan karton kutu, içerisindeki lambanın aşırı ısınmasından ateş aldı.

Kutunun tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında bazı eşyalar ve bina zarar gördü.

Topcuköy'de, Mustafa Soykara'ya ait evin ambar olarak kullanılan kısmında bulunan civcivlerin aydınlatmasını sağlayan elektrik kablosunun kısa devre yapması sonucunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında binada kısmen zarar oluştu, bazı eşyalar yandı.