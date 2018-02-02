Ana Sayfa Dünya Elektrik kısa devresinden yangın çıktı !

Elektrik kısa devresinden yangın çıktı !

Girne’de dün, Zeynep Nurova’ya ait evin terasında bulunan, içerisinde civciv beslenmekte olan karton kutu, içerisindeki lambanın aşırı ısınmasından ateş aldı.

Giriş Tarihi: 2 Şubat 2018 Cuma 21:04
Elektrik kısa devresinden yangın çıktı !

YANGIN Girne’de dün, Zeynep Nurova’ya ait evin terasında bulunan, içerisinde civciv beslenmekte olan karton kutu, içerisindeki lambanın aşırı ısınmasından ateş aldı.

Kutunun tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında bazı eşyalar ve bina zarar gördü.

Topcuköy'de, Mustafa Soykara'ya ait evin ambar olarak kullanılan kısmında bulunan civcivlerin  aydınlatmasını sağlayan elektrik kablosunun kısa devre yapması sonucunda yangın çıktı.  İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında binada kısmen zarar oluştu, bazı eşyalar yandı.

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirisiniz

Taydaş'tan genç asker açıklaması !
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık