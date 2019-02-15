ELEKTRİKTE SÜRESİZ GREV KARARI!

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 14:58

Bugün toplanan EL-SEN Yönetim Kurulu Pazartesi gününden itibaren KIB-TEK'te süresiz grev kararı aldıklarını açıkladı.

El-Sen Yönetim Kurulu'nun bugün Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ile görüşmesi ardından Başbakan Tufan Erhürman ile de görüşmesi bekleniyor.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami El-SEN'i saat 14:15'te toplantıya çağırdı.

Dün neler olmuştu?

KIB-TEK'te örgütlü El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, sendika yönetim kurulunun Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile birtakım sermaye çevrelerinin yatırımları engelleme girişimlerine karşı mücadele etmek ve tepki göstermek için mücadele yöntemlerini tartışmak üzere toplanacaklarını ve süresiz grev de dahil her türlü eylem ile ilgili karar üretebileceklerini kaydetti