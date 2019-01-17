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"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM..."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, “Asgari ücretle geçinen çalışanların yaşadığı sıkıntıları yakından bilen biri olarak, 2019 yılının ilk asgari ücretinin süratle belirlenmesi için elimden geleni yapacağım” dedi.

Giriş Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 19:17

Çalışma Bakanı Zeki Çeler, geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla ertelenen Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısı hakkında açıklama yaptı.
Çeler, Komisyonun 21 Ocak Pazartesi günü saat 09.30’da Bakanlıkta toplanacağını kaydetti.
Çalışma Bakanı Çeler’in açıklaması şöyle:
“Ağır bir bronşit geçirdiğim için Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde müşahede altında tutuluyorum. Yaşadığım rahatsızlıktan dolayı Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısına katılamayacağım için bugünkü toplantıyı ertelemek zorunda kaldık. Kimsenin endişesi ve şüphesi olmasın ki, Komisyon ivedilikle toplanacak. Komisyonun 21 Ocak Pazartesi günü saat 09.30’da Bakanlıkta bir araya gelmesi için Komisyon üyelerine bugün Bakanlıktan çağrı yapılarak yazı gönderildi. Asgari ücretle geçinen çalışanların yaşadığı sıkıntıları yakından bilen biri olarak, 2019 yılının ilk asgari ücretinin süratle belirlenmesi için elimden geleni yapacağım.”

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