Emre uslu'dan flaş açıklamalar

Giriş Tarihi: 7 Ocak 2018 Pazar 16:26

Emre Uslu Yahudi ve Hristiyan dinlerini övdü

FETÖ'nün ABD'ye firar eden tetikçilerinden Emre Uslu, Yahudi ve Hristiyan dinlerini övdü.

FETÖ'nün ABD'ye firar eden tetikçilerinden Emre Uslu, Twitter'dan Yahudi ve Hristiyan dinlerini övdü.



Sosyal medyadan yaptığı skandal paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Emre Uslu, Müslümanlıkdinini karalama, Hristiyanlık ve Yahudilik dinlerini övme çabasına devam ediyor.



FETÖ'cü Uslu, 'Yahudi ve Hristiyanlar dinlerinin hükümlerini güçlüye farklı zayıfa farklı uyguluyorlardı. Fakir zina edince ölüm zengine kırbaç gibi. Buna istinaden “Hristiyan ve Yahudileri veli edinmeyin” ayeti inmişti. Güçlüye farklı zayıfa farklı adalet var mı? İşte o ayet bunu yapmayın der.' ifadelerini kullandı.



Uslu'nun adalet vurgusu güldürdü. Zira FETÖ, sadece Türk milletine darbe girişiminde bulunmakla kalmadı, milyonlarca Türk gencinin de kaderiyle oynamıştı. Sınav sorularını çalan FETÖ, kendi üyelerini üniversitelere, devlet kurumlarına yerleştirmişti.





