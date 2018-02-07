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Emre’ye TFF‘den sevk çıkmadı

Ligin ilk yarısında 6 maç men cezası alan Caner Erkin vakasını emsal göstererek Emre Belözoğlu‘nun da benzer bir ceza alabileceği yönünde tartışmalar vardı. Ancak Emre’ye TFF‘den sevk çıkmadı.

Giriş Tarihi: 7 Şubat 2018 Çarşamba 19:11
Emre’ye TFF‘den sevk çıkmadı
Ligin ilk yarısında 6 maç men cezası alan  vakasını emsal göstererek ‘nun da benzer bir ceza alabileceği yönünde tartışmalar vardı. Ancak Emre’ye ‘den sevk çıkmadı.

 kaptanı ‘nun ikinci sarı kart görmesine sebep olan el kol hareketi ve sözleri ‘nin tartışma konusu olmuştu. Emsal olayda; ‘a küfür etmiş hakem duymamış ve  görüntüden sevk edilen Caner Erkin’e sözlerinden dolayı 6 maç ceza kesmişti. Bu olayda da ‘nin Caner’den hareketle Emre’ye benzer ceza verebileceği tartışılıyordu. Ancak bu gerçekleşmedi. TFF, Emre Belözoğlu’nu PFDK’ya sevk etmedi. PFDK’nın Caner’e o maçta kesmiş olduğu 6 maçlık cezanın gerekçesi Caner’in hakem Kalkavan’ın arkasından ona yönelik sözleri değildi. 6 maçlık cezanın 4 maçı Caner’in Beşiktaş’ın attığı golden sonra hakeme yönelik yaptığı kol hareketi (hakemin görüş alanının dışında) ve 2 maçı da arkasından yaptığı Kalkavan’a yönelik el kol hareketleri olarak belirtildi. Emre Belözoğlu’nun el kol hareketi, sözleri hakem tarafından görülmüş ve cezalandırılmış. Hakem eğer sarı değil de direkt kırmızı kart çıkartsaydı o zaman Emre PFDK’ya sevk edilecek ve ağır bir yaptırımla karşı karşıya kalacaktı. Yani hakemin cezalandırdığı olay görüş alanında olduğu için Emre’nin görüntüden sevk edilmesi veya cezalandırılması mümkün değil.

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