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En çok yağış Dipkarpaz'ta oldu

DİPKARPAZ EN ÇOK YAĞIŞ ALAN BÖLGE Dipkarpaz 24 saat içerisinde en çok yağış alan bölge oldu.

Giriş Tarihi: 4 Ocak 2018 Perşembe 17:16
En çok yağış Dipkarpaz'ta oldu

DİPKARPAZ EN ÇOK YAĞIŞ ALAN BÖLGE

Dipkarpaz 24 saat içerisinde en çok yağış alan bölge oldu.DİPKARPAZ EN ÇOK YAĞIŞ ALAN BÖLGE Dipkarpaz 24 saat içerisinde en çok yağış alan bölge oldu. Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, dün sabah 08:00 ile bu sabah 08:00 saatleri arasında, metrekareye Dipkarpaz’da 15, Gazimağusa’da 13, Kaleburnu’nda 10, Akıncılar’da 8, Beyarmudu, Zafer Burnu, Akdoğan ve Kırıkkale’de 7, Akdeniz’de 6; Lefke ve Mehmetcik’te 5; Bostancı, Çayönü ve Selvilitepe’de 3, diğer yörelerde ise 1-3 kilogram yağış düştü.

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