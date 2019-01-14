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EN ÇOK YAĞMUR MEHMETCİK’DE KAYDEDİLDİ

Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bu sabaha kadar en çok yağışın metre kareye 36 kg ile Mehmetcik, 35 kg ile Dipkarpaz ve 26 kg ile Karaoğlanoğlu’nda tespit edildiğini bildirdi.

Giriş Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 13:09
EN ÇOK YAĞMUR MEHMETCİK’DE KAYDEDİLDİ

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Zafer Burnu’nda ise 23 kg/m² yağış ölçülürken, Zaferburnu’nu 16 kg/m² ile Akdeniz ve 15 kg/m² ile Kaleburnu takip etti.

Yağış alan diğer bölgelerde ise 15 kg/m²’ nin altında yağmur kaydedildi.

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