EN ÇOK YAĞMUR MEHMETCİK’DE KAYDEDİLDİ

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Zafer Burnu’nda ise 23 kg/m² yağış ölçülürken, Zaferburnu’nu 16 kg/m² ile Akdeniz ve 15 kg/m² ile Kaleburnu takip etti.
Yağış alan diğer bölgelerde ise 15 kg/m²’ nin altında yağmur kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Zafer Burnu’nda ise 23 kg/m² yağış ölçülürken, Zaferburnu’nu 16 kg/m² ile Akdeniz ve 15 kg/m² ile Kaleburnu takip etti.
Yağış alan diğer bölgelerde ise 15 kg/m²’ nin altında yağmur kaydedildi.
İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI