EN FAZLA YAĞIŞ KOZANKÖY’DE KAYDEDİLDİ

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Kozanköy 10 kg/m², Zümrütköy 4kg/m², Güzelyurt 2 kg/m²”
Diğer yörelerde ise 0,1 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Kozanköy 10 kg/m², Zümrütköy 4kg/m², Güzelyurt 2 kg/m²”
Diğer yörelerde ise 0,1 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildi.
İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI