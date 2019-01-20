EN FAZLA YAĞIŞ KOZANKÖY’DE KAYDEDİLDİ

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 16:10

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Kozanköy 10 kg/m², Zümrütköy 4kg/m², Güzelyurt 2 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0,1 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildi.

