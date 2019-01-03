EN FAZLA YAĞIŞI DİPKARPAZ ALDI

Giriş Tarihi: 3 Ocak 2019 Perşembe 13:41

Meteoroloji Dairesinden verilen bilgiye göre, Dipkarpaz 20 Kg/M², Esentepe 19 Kg/M², Akdoğan 17 Kg/M², Yeşilırmak 15 Kg/M², Zaferburnu 14 Kg/M², Taşpınar, Sipahi 11 Kg/M², Vadili 10 Kg/M², Akdeniz, Kalkanlı, Kaleburnu, Serdarlı 9 Kg/M², Güzelyurt, Çamlıbel, Ercan, Ziyamet, Mallıdağ, Lefke 8 Kg/M², Devlet Üretme Çiftliği, Geçitkale, Karaoğlanoğlu, Koruçam, Lefkoşa, Kozanköy, Beyarmudu, Kırıkkale 7 Kg/M², Alevkaya, Bostancı, Tatlısu, Türkeli’de 6 Kg/M², diğer yörelerde ise 1 İle 5 Kg/M² arası yağış kaydedildi.