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En iyi haber dalında yarışmalar başladı

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), “Kutlu Adalı Basın Ödülleri”nde “En İyi Haber Ödülü” kategorisi için yarışma başlattığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2018 Cuma 17:13
En iyi haber dalında yarışmalar başladı

KUTLU ADALI BASIN ÖDÜLLERİ İÇİN “EN İYİ HABER” DALINDA BAŞVURU KABUL EDİLİYOR

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), “Kutlu Adalı Basın Ödülleri”nde “En İyi Haber Ödülü” kategorisi için yarışma başlattığını duyurdu.

Sendikanın konuyla ilgili açıklamasına göre, bu yıl 17’ncisi düzenlenecek “En İyi Haber Ödülü” kategorisine başvurmak isteyen basın emekçilerinin, seçtikleri haberlerinin web sitesindeki linkiyle birlikte ekran görüntüsü veya gazete kupürünün fotoğrafını, basinsen1972@gmail.com adresine göndermesi gerekiyor. Yarışmaya 28 Şubat günü mesai bitimine kadar başvuru kabul edilecek.

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