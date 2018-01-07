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En tehlikeli deaş militanı yakalandı

Tunus'un batısındaki Kassarin vilayetinin dağlık bölgesi Es-Selum'da, terör örgütü DEAŞ'a bağlı Cund el-Hilafe'ye mensup "en tehlikeli teröristlerden biri" yaralı olarak ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 7 Ocak 2018 Pazar 15:45
En tehlikeli deaş militanı yakalandı
Tunus'ta DEAŞ'a bağlı 'en tehlikeli teröristlerden biri' yakalandı

Tunus'un batısındaki Kassarin vilayetinin dağlık bölgesi Es-Selum'da, terör örgütü DEAŞ'a bağlı Cund el-Hilafe'ye mensup "en tehlikeli teröristlerden biri" yaralı olarak ele geçirildi.

Tunus'un batısındaki Kassarin vilayetinin dağlık bölgesinde, terör örgütü DEAŞ'a bağlı Cund el-Hilafe'ye mensup 'en tehlikeli teröristlerden biri'nin yaralı olarak ele geçirildiği bildirildi.

Savunma Bakanlığının Tunus resmi haber ajansı TAP'ta yer alan açıklamasına göre, Kassarin vilayetine bağlı Es-Selum Dağı'nda pusu kuran askeri güçler, Burhan el-Bulabi (26) isimli teröristi ayağından vurdu.

Yaralı olarak ele geçirilen Bulabi, Sidi Bu Zeyd ve Kassarin vilayetleri arasında kalan El-Megile Dağına nisbeten 'Megile Emiri' olarak tanınıyor.

Bulabi'nin terör örgütü DEAŞ'a bağlı Cund el-Hilafe'ye mensup 'en tehlikeli teröristlerden biri' olduğu ifade ediliyor.

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