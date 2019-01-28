"ENDİŞEYE GEREK YOK"

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 15:01

BM Barış Gücü’ne ilişkin konuların, müzakereler bağlamında Anastasiadis’in geri adım atması meselesine yönelik rahatsızlığın, doğalgaz konusunun, Lute’un takvime yönelik açıklamalarından rahatsızlığın, izolasyonlar gibi konularda cumhurbaşkanı ve hükümetle aynı görüşte olduklarını belirten Özersay, geleceğe dönük olarak nasıl bir noktaya varılması gerektiğine yönelik bir ayrım olabileceğini kaydetti.

Özersay, muhalefete, Dışişleri Bakanlığı’nın ender yakaladığı uluslararası temasların içini boşaltacak şekilde eleştiri yapmamaları çağrısında bulundu.

62. maddeye de değinen Özersay, “Bu madde uyarınca söz alarak, bize acil ve zorunlu olarak neyi duyurdunuz, ivedi olarak neyi gündeme getirdiniz bilemem. Kıbrıs meselesiyle ilgili faklı vizyonlar olabilir. Tartışılması rahatsız etmesin kimseyi” dedi.

Cumhurbaşkanı ile toplantı yapılmasının sağlıklı olabileceğini dile getiren Özersay, ancak aynı konuların tekrar tekrar konuşulmasının zaman kaybına neden olabileceğini söyledi.

Türkiye ile gergin ortam ve medya üzerinden eleştiriyi doğru bulmadıklarını belirten Özersay, toplumsal uzlaşma olan noktalar bulunduğunu, Çavuşoğlu ziyareti vesilesi ile var olan unsurların bir araya toplanmış olduğunu kaydetti.