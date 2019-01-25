ENFEKSİYON KOMİTESİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI YAPTI

Giriş Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 17:48

Tüm uzmanlarla geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdiklerini dile getiren Sağlık Bakanı Filiz Besim, son günlerde basında yer alan haberlerin toplumda paniğe yol açtığını kaydetti.

Enfeksiyon Komitesi’nin 10 yıldır düzenli olarak toplantılarına devam ettiğini anlatan Besim, bu toplantıların ardından gerekli bilgilendirmelerin de yapıldığını söyledi.

Şu anda ağır seyreden bir grip vakası görüldüğünü anlatan Besim, yaşananın mevsimsel grip olduğuna vurgu yaptı.

Birkaç virüsün birleşmesiyle grip vakalarının daha ağır seyrettiğini söyleyen Besim, ölümcül seyreden bir durum olmadığını kaydetti.



Besim, her zaman olduğu gibi risk gruplarının grip vakalarında da dikkatli olması gerektiğini anlattı.

Tanı ve tedavi konularında doktorlara gereken bilgilerin verildiğini belirten Besim, bu bilgilere bakanlığın internet sitesinden de ulaşılabileceğini dile getirdi.

Hala “aşı yaptırmak gerekir mi” yönünde sorular aldıklarını kaydeden Sağlık Bakanı Besim, “eğer hasta değilseniz ve risk grubundaysanız grip aşısı yaptırın” çağrısında bulundu.



BURHAN NALBANTOĞLU’NA GRİP POLİKLİNİĞİ

Grip vakaları nedeniyle acil servislerde yığılma yaşandığına dikkat çeken Besim, bu durumun önüne geçmek için Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde Grip Polikliniği açtıklarını kaydetti.

Besim, Grip Polikliniği’nin Pazartesinden Cumaya 17.00- 20.00; Cumartesi ve Pazar günleri ise 13.00-16.00 saatleri arasında hizmet vereceğini belirtti.



Besim, hastaların diğer şehirlerdeki polikliniklere saat ayrımı olmaksızın başvurabileceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, velilere grip olan çocuklarını okula göndermeme uyarısında da bulundu.

“SPEKÜLASYON YAPILIYOR”

H1N1 virüsü konusunda kamuoyunda çeşitli spekülasyonlar olduğunu anlatan Besim, bu virüsle ilgili testin sadece Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi laboratuvarlarında yapılabildiğine dikkat çekti.

Panik yapmayı gerektirecek bir durum bulunmadığını vurgulayan Besim, herhangi bir ilaç sıkıntısı da yaşanmadığını belirtti.



BAYRAKTAR: “ŞU ANA KADAR SADECE 2 H1N1 HASTASI GÖRÜLDÜ. İKİSİ DE İYİ DURUMDA, TABURCU EDİLDİLER”

Komite üyelerinden Enfeksiyon Uzmanı Nesil Bayraktar da, basın toplantısında yaptığı konuşmada, grip vakalarının önceki yıllarla benzer durumda olduğunu belirtti.

Bayraktar, şu ana kadar sadece 2 tane H1N1 vakası görüldüğünü, bunun önceki yıllarda görülene göre düşük bir rakam olduğunu kaydederek bu kişilerin de iyileşerek taburcu olduğunu söyledi.

Risk grubu olarak sayılan, bağışıklık sistemi baskılanmış olan, kemoterapi gören, böbrek rahatsızlığı olan, şeker hastalığı bulunan, kronik kalp hastalığı olan, astım hastalığı olan kişilerin hekime başvurması gerektiğini anlatan Bayraktar, diğerlerinin iki gün evde dinlendikleri halde kötüleşmeleri halinde hastaneye başvurması gerektiğini anlattı.

Virüsün direnç oluşturmaması için sadece risk gruplarına ilaç başlatıldığını ifade eden Bayraktar, risk grubundaki hastaları, ateş, öksürük, nefes darlığı gibi sorunlar yaşaması halinde hastanelere başvurmaya çağırdı.

Bayraktar’ın ardından Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Cengiz Topel Hastanesi yetkilileri de söz alarak panik yapmayı gerektirecek bir durum olmadığını tekrarladı.



İLAÇ VE ECZACILIK DAİRESİ MÜDÜRÜ GÖKYİĞİT: “İLAÇ SIKINTISI YOK”

İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Ayşe Gökyiğit de, konuşmasında, akılcı ilaç kullanımının önemine işaret etti.

Gribal enfeksiyonlarda direnç geliştirme riski bulunduğunu vurgulayan Gökyiğit, bu nedenle sadece gerek duyulduğu zaman ilaç kullandırdıklarını anlattı.

Gökyiğit, anti-viral ilaçlar konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını, sorun yaşanmaması için gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

SORULAR

Konuşmaların ardından komite üyeleri basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şu ana kadar sadece 2 H1N1 vakası görüldüğü iki kişinin de sağlıklı şekilde taburcu edildiği açıklandı.

Gazimağusa’da domuz gribi nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığı dile getirildi.