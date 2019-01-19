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“ENGELLİ İSTİHDAMI BAREMLERİNİN ÖNÜ AÇILMALI”

Kamu-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, engellilerin önünde en büyük engeli teşkil eden yasanın tadili için ortak çalışma başlatıldığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 09:41
“ENGELLİ İSTİHDAMI BAREMLERİNİN ÖNÜ AÇILMALI”

 Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen),  Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu ile gerçekleştirdiği toplantıda, kamuda engelli istihdamı, baremlerin önünün açılması ve diğer yasal düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesi konularını ele aldı.

Kamu-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, engellilerin önünde en büyük engeli teşkil eden yasanın tadili için ortak çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in büyük destek verdiği yasal düzenlemenin biran önce bitirilerek, yeniden meclise sunulması için gereken çalışma yapılacağı kaydedildi.

 

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