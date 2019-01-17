"ENGELLiLERİN GİRİŞLERİ KOLAYLAŞTIRILACAK"

Giriş Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 20:01

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit, görüşmede yaptığı konuşmada engellilerin sıkıntılarını aktarmak ve çözüm önerileri ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak için Bakan Ataoğlu’nu ziyaret ettiklerini söyledi.

Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun yakın bir zamanda kurulmasına rağmen, yoğun bir şekilde çalıştığını söyleyen Kibrit, özellikle oluşturulan komitelerde ilk etapta Özel Eğitim Tüzüğü’nün yürürlüğe girmesi için gayret gösterdiklerini belirtti.

Kibrit, Kurul olarak ayrıca otellerde, restoranlarda, plajlarda, müze ve ören yerlerinde engelsiz bireylerin kullanımına uygun olması yönünde adımlar atılması için istekleri olduğunu söyledi.

Kibrit, tedavi amaçlı yurt dışına gitmekte olan engelliler için ise uçak bilet fiyatlarında indirim uygulanabilmesi için Bakan Ataoğlu’nun yardımcı olması yönünde destek istedi.



Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise konuşmasında, Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun kurulmasından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek kurul temsilcilerine başarılar diledi.

Bakanlık olarak engelli turizmi adı altında bir takım çalışmalar başlattıklarını söyleyen Ataoğlu, artık bu çalışmaları birlikte bitirip sonuçlandırmak istediklerini ifade etti.

Engelli turizminin yanı sıra sağlık turizmine da önem verdiklerini belirten Ataoğlu, bu çerçevede Dünya Sağlık Konseyi’ne de üye olduklarını vurguladı.

Ataoğlu, “Engelli vatandaşlarımızın plajlara, denizlere ve hotel bünyesinde hizmet veren havuzlara ulaşmaları için oteller ile birlikte hareket planı belirleyerek, gerekirse bu şartların zorunlu kılınmasını sağlayarak engelli bireylerimizin tatil yapma olanaklarını artıracağız” diye konuştu.

Bafra bölgesinde yeni açılan otellerin birinde engellilere yönelik kullanım kolaylığı sağlandığını, ayrıca ülkemizde hizmet veren zincir otellerimizden birinde ise engelliler için 2 yatak odasının ücretsiz olarak hizmet verdiğini dile getiren Ataoğlu, bu tür otellerin diğer otellere örnek olması gerektiğini belirtti.

Uygun müze ve ören yerlerinin engelli bireyler tarafından kullanabilmesi için çalışma başlattıklarını söyleyen Ataoğlu, önümüzdeki dönemde turnike sistemine de geçileceğini, bu sistemin ise engellilere uygun olacağını vurguladı.

Uçak biletleri konusunda ise yakın zamanda yapılan girişimler neticesinde Anadolu Jet’in tarife ve uçuş noktalarını artırdığına değinen Ataoğlu, engellilere yönelik indirimli bilet satılması için ise tüm havayolu şirketleri ile temasa geçeceğini söyledi.