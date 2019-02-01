"ERCAN BİR TERCİH KAPISI HALİNE GELDİ"

Giriş Tarihi: 1 Şubat 2019 Cuma 16:12

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, etkinlikte yaptığı konuşmada, THY’nin Samsun/Ercan seferi 65 kişilik F28 uçağının 44 yıl önce 3 Şubat 1975’te saat 11.30’da u an kapalı durumda olan 16/34 pistine indiğini, böylelikle Ercan Havalimanı'nın sivil trafiğe açılmış olduğunu belirtti.

Ercan Havalimanı’nın tarihinden bilgiler veren Bakan Atakan, 1941-1965 yılları arasında, Ercan Havalimanı’nın yerinde bulunan RAF Timbu havalimanının, Lefkoşa Havalimanı’na alternatif olarak yapıldığını anlattı.

1977’de Ercan Havalimanı’na gelecek olan Alman uçağının zoraki olarak Larnaka’ya indirilmesi ve sonrasında ayni uçağın pilot cesareti ve iradesi ile 14 Kasım 1977’de Ercan Havalimanı’na inmesinin bir tarih olduğunu söyleyen Atakan, “6 Şubat 1981 yılında yine 4 İtalyan helikopterinin Ercan’a inmesi sivil havacılık tarihi için önemli bir süreçtir, bunu iyi idrak etmemiz gerekir” dedi.

Atakan konuşmasına şöyle devam etti:

“Hava Sahi trafiğinin ise 700-900’e çıkması yine Ercan Hava Sahası’nın artan gücünü açıkça bizlere göstermektedir. Gerek Ercan Tavsiyeli hava Sahası gerek Ercan Havalimanımız siz çalışanların yüksek gayretleri ile çok iyi bilinmektedir.

Bu uğurda geçmişten bugüne büyük katkı koyan herkese, aktif olarak görevini büyük özveriyle yerine getiren tüm sektör temsilcilerine ve hava trafik kontrollerine Bakanlığım adına teşekkür ederim. Ercan Havalimanı’nın 44. Kuruluş yılını kutlar emniyetli görevler temenni ederim.”