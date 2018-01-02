Ercan'dan çıkamadılar

Giriş Tarihi: 2 Ocak 2018 Salı 13:38

01.01.2018 tarihinde, Ercan Havaalanında, yolcu beraberinde 10.000 Euro veya muadili paradan fazla olan para ile yetkili makamlara beyan etmeden seyahat etmek yasak olmasına rağmen, F.A.(E-41) tasarrufunda bulunan 40.000 Amerikan Doları parayı, H.A.H. (E-26) 68.000 ABD dolar parayı ve E.E.(E-36) de 27,000 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.