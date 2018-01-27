Erdoğan afrin açıklaması

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 18:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerekirse Afrin'e birlikte gideceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Reis bizi Afrin'e götür" sloganına "Gerekirse Afrin'e birlikte gideceğiz" diyerek karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen Kocaeli Gençlik Kolları İl Kongresi'nde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması 'Reis bizi Afrin'e götür' sloganıyla kesildi.



Erdoğan slogana 'Afrin'in kenarlarına ben gittim. Komutana, 'Ne durumdayız, ihtiyaç var mı?' diye sordum. 'Şimdilik yok' dediler. Olduğu anda beraber gideceğiz.' diyerek karşılık verdi.