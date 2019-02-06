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ERDOĞAN-CIPRAS GÖRÜŞMESİ TAMAMLANDI

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile yaklaşık 2 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan-Çipras görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Giriş Tarihi: 6 Şubat 2019 Çarşamba 08:53
ERDOĞAN-CIPRAS GÖRÜŞMESİ TAMAMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleşen ziyaret kapsamında, Çipras önce Beştepe'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya geldi. Çipras ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. 

Kabulün ardından heyetler arası görüşmeye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Çipras, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Aleksis Çipras bugün ise, İstanbul'da Ayasofya'yı ziyaretinin ardından Heybeliada Ruhban Okulu'na gidecek ve Fener Rum Patriği Bartholomeos'u da ziyaret edecek.

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