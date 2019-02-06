ERDOĞAN-CIPRAS GÖRÜŞMESİ TAMAMLANDI

Giriş Tarihi: 6 Şubat 2019 Çarşamba 08:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleşen ziyaret kapsamında, Çipras önce Beştepe'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya geldi. Çipras ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.



Kabulün ardından heyetler arası görüşmeye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Çipras, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.



Cumhurbaşkanı Aleksis Çipras bugün ise, İstanbul'da Ayasofya'yı ziyaretinin ardından Heybeliada Ruhban Okulu'na gidecek ve Fener Rum Patriği Bartholomeos'u da ziyaret edecek.

