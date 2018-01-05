Erdoğan fransa cumhurbaşkanı ile görüştü

Giriş Tarihi: 5 Ocak 2018 Cuma 18:53

Erdoğan ve Macron ortak basın toplantısı düzenliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ortak basın toplantısı düzenliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron ile ortak açıklama yapıyor. Açıklama öncesinde iki ülke arasında füze savunma anlaşması imzalandı.



Açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Macron şu ifadelere yer verdi:



"Diyalog ve ortak çalışma yaklaşımı içindeyim. Türkiye ile terörle mücadelede örnek teşkil eden iyi bir işbirliğimiz var. Terörle mücadeleyi birlikte sürdüreceğiz. Bunu kuvvetlendirilmiş ortalıklar çerçevesinde yapacağız. Füze savunma anlaşması imzaladık. Uçak anlaşması konusunda imzaladığımız anlaşma da önemli bir açıklama. Sinop Nükleer Santrali konusunda da görüştük. Ortadoğu'yu konuştuk. Filistin meselesinde iki devletli çözüm olmalı.



DAEŞ sonrası Suriye'de barış ve istikrar sağlanmalı. Suriye yol haritasında birlikte çalışmak isteriz. Türkiye-AB ilişkilerine de değindik. Türkiye Avrupa Konseyi kapsamında kalmalı. Türkiye - AB diyaloğu daha sakin olarak devam etmeli"



Açıklama sonrasında ise Cumhurbaşkan'ın Büyükelçilik binasına geçerek bazı kabuller yapması bekleniyor.



Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de Paris'e geldi.