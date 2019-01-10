ERHAN ERÇİN GÖREVİNDEN AYRILDI

Giriş Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 09:52

Kararını sosyal medya hesabından duyuran Erhan Erçin, önümüzdeki dönemde uluslararası projelerde ve akademik çalışmalarda bulunacağını bildirdi.

Erhan Erçin şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar inanarak yürüttüğüm Diplomasi ve AB Özel Danışmanlığı görevimden Cumhurbaşkanımızla istişare ederek ayrıldım. Müzakerelerin yeniden başlaması durumunda tüm kalbim ve emeğim ile sürece katkı koymaya her zaman hazırım. Bu süre içerisinde bir takım uluslararası projelerde ve akademik çalışmalarda bulunacağım. Başta Cumhurbaşkanımıza, çalışma arkadaşlarıma ve yabancı misyonlarda bulunan tüm temsilcilere en içten teşekkürlerimi sunarım."

Daha önce AB Koordnasyon Merkezi Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapan Erhan Erçin, Mayıs 2015'ten bu yana Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile çalışıyordu.