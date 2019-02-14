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ERHÜRMAN, OKTAY İLE GÖRÜŞTÜ

Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştü

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 19:50
ERHÜRMAN, OKTAY İLE GÖRÜŞTÜ

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Başbakan Tufan Erhürman'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesine girişinde resmî törenle karşıladı.

Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yer alan görüşme, 2 saat sürdü.

Görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki Mali Protokol ve Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki ilişkiler ele alındı.

Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Başbakan Erhürman'a görüşmede, Başbakanlık Müsteşarı Berkan Tokar ve Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven ile  KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Danışmanı Halil Afşarata, Hazine ve Maliye Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Kemal Çağatay İmirgi, Dışişleri Bakanlığı Doğu Akdeniz Siyasi Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Berk Baran eşlik etti.

 

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