EROĞLU "HİZMETLERİ UNUTULMAMALI"

Giriş Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 19:14

3. Cumhurbaşkanı Eroğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 7. ölüm yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Özellikle gençlerimiz iyi bilsin ki, kimse bize altın tepsi içinde özgürlük ve devlet yönetimi sunmadı. Kıbrıs Türk Halkı, Türkiye’ye, Anadolu’daki kardeşlerine güvenerek özgürlük mücadelesini sürdürdü, onun maddi ve manevi desteği, Türkiye’nin 20 Temmuz 1974 sabahı başlattığı Barış Harekatı ile üzerinde devlet kurduğu, güven içinde yaşadığı coğrafyaya kavuştu” dedi.

“TAVİZLER VERİRSEK GELECEK NESİLLER BUNUN BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDEYECEKTİR”

Rum tarafının Kıbrıslı Türklerle siyasi eşitlik temelinde, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devam edeceği yeni bir ortaklık devleti kurma niyeti asla olmadığını ve Rum siyasilerin son açıklamalarının bunu daha da netleştirdiğini vurgulayan Eroğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ama bütün bunlara rağmen, eğer bazı aldatmacalara uyar can alıcı noktaları göz ardı eder, tavizler verirsek gelecek nesiller bunun bedelini çok ağır ödeyecektir.

Kıbrıs konusunda gelinen nokta Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın bizlere sıkı sıkıya sahip çıkmamızı öğütlediği devletimize sahip çıkma, onu yüceltme, halkımızı daha mutlu yarınlara taşıyacak kararları alma noktasıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle çok uzun yıllar birlikte çalıştığım, Kıbrıs konusunda hiçbir zaman ters düşmediğim Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’ı bir kez daha özlem ve rahmetle anarım.”