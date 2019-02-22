ERSİN TATAR, İSKENDERUN’A GİTTİ

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 08:54

UBP’den yapılan açıklamaya göre, UBP Genel Başkanı Tatar, İskenderun’da ilk olarak Payas Belediye Başkanı Bekir Altan’a nezaket ziyaretinde bulundu, Osmanlıların Kıbrıs’ı fethi döneminde Sadrazam olan Sokullu Mehmet Paşa’nın adını taşıyan külliye ve kaleyi gezdi.

Daha sonra İskenderun’a geçen Ersin Tatar, İskenderun Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Recep Atakaş’ı ziyaret etti.

UBP Genel Başkanı Tatar, İskenderun’da bulunan Türkiye’nin en büyük demir çelik fabrikasında incelemelerde bulundu, tesis hakkında bilgi aldı.



Ersin Tatar daha sonra İskenderun Valisi İskender Yönder’i makamında ziyaret etti.

Tatar, ziyaretlerinde, “Türkiye ile KKTC arasındaki bağların daha da güçlenmesinin kendisi için öncelikli konulardan biri olduğunu” vurguladı ve “Bizi, bizden kimse koparamaz. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milli Kıbrıs davasının ortak savunucularıdır. Bölgede ve dünyada durum ortadadır. Güçlü Türkiye bölgede barış ve istikrarının tek güvencesidir” dedi.