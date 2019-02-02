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ERSİN TATAR TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

Tatar " Denktaş ailesine, yakınlarına ve toplumumuza başsağlığı diliyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 2 Şubat 2019 Cumartesi 11:52
ERSİN TATAR TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın eşi, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın annesi Aydın Denktaş’ın ölümü dolayısıyla bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Tatar, mesajında şunları kaydetti: “ Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’ın değerli eşleri Aydın Denktaş’ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Aydın hanımın ebediyete göçü ile tarihimizin önemli bir ismini yitirmiş olduk. Şahsım ve Ulusal Birlik Partisi adına merhumeye Allah’tan rahmet, Denktaş ailesine, yakınlarına ve toplumumuza başsağlığı diliyorum”.

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