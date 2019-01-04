ERSUN YANAL'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Giriş Tarihi: 4 Ocak 2019 Cuma 15:19

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktörü Ersun Yanal, FBTV'de açıklamalarda bulundu.

Yanal'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"İnanmayı çok kullandık, tekrarladık. Çünkü biz Fenerbahçe'nin büyüklüğüne, taraftarına ve Fenerbahçe'yi yönetenlerin karizmasına inanıyoruz. Fenerbahçe bulunduğu yer ile kıyaslanabilecek bir kulüp değildir.

Fenerbahçe'de olmak ayrı bir güçtür. Zaten 1-0 önde başlarsınız. Sizi bu konuma itecektir. Bu güçle siz öndeyseniz, bu özgüvenle yeteneklerinizi birleştirdiğinizde takımın neler yapacağını göreceksiniz. Bambaşka bir takım göreceksiniz.

Herkes potansiyelini ortaya koyması halinde; son ana kadar oyunu bırakmayacak, her alanda taraftarımızın beklediği coşkulu oyunu bilerek mücadele edecek. Bütün oyuncularımız, kazanma arzusunu rakibine kabul ettirecek. Bazen kazanamayabilirsiniz ama oyununuz bunun önüne geçmelidir. Bu Fenerbahçe'nin kimliğidir. Bütün oyuncularımızla burada birleşip sahada böyle bir Fenerbahçe izlemeliyiz.

Teknik boyutlar var, bazen kazanmak için durmak, coşmak gerekli. Genel tavır, camianın beklediği coşkuyla oynamaktır.

Skor başka bir şey, tavır başka bir şey. Fenerbahçe'nin tavrı her zaman kazanmak üzeredir. Yine Fenerbahçe'nin olması gerektiği oyuncularla olmak. Fenerbahçe'nin değerlerine sahip oyuncularla bütünleşmek temennimiz.

Bütün oyuncularımıza baktığımızda şöyle bir şey aklıma geliyor. Bu oyuncuların hepsi çocukken oyun olarak yaptıkları şeyi iş olarak yapıyorlar. Bu çok güzel bir şey.

Her kampın zorlukları vardır. Elbette çalışmaya geldik. Biz beceremediklerimizi ortaya koymanın gerekliliğini anlamaya çalıştığımız bir kamp olacak. Eğer anlarsak ki anlamak zorundayız, o zaman hiçbir sorun kalmaz.

Fenerbahçe'nin yarış dışında kalması söz konusu değil. Belki sıralama konusunda tartışmalar yaşanabilir. 2. yarının puan tablosunda üstlerde olacağız. Biz elbette ki her maçı kazanmak için oynarız."

Başkanımız Ali Koç'un nasıl bir Fenerbahçeli olduğunu, vizyonunu tartışmamıza gerek yok. Fenerbahçe'nin tavrı her zaman kazanmaya yöneliktir. Bahane üretmeyen, rakibe saygı gösteren bir takım olmak zorundayız. Bizim kurallarımızda böyle yazıyor. Yaşanan bir süreç var. Fenerbahçe asla belirli bir kalitenin altında iş yapmadı.

(Kadro dışı kalan ve affedilen futbolcularla ilgili) Bu futbolcular Fenerbahçe'nin oyuncusu ve bu tasarrufu doğru kullanmamız gerekiyor. Hata yaptıysak hata yaptık deriz ama Fenerbahçe için de her şeyi yapıyoruz. Fenerbahçe için herkes fedakarlığa katlanmak zorunda.

Volkan Demirel, Fenerbahçe tarihinde önemli figürlerden biridir. Can Bartu, Lefter... Bu isimlerle gurur duyarsınız. Volkan da yaşarken böyle olmuştur. Efsane isimlerin içerisinde sayılacaktır, önemli bir değerdir. Geçmiş geçmişte kalmıştır, affetmek en büyük intikamdır.

Volkan'la çok uzun konuşuyoruz. İlk sahaya çıktığı zaman sahayı özlemişliği var. Aile içinde olacak şeyler. Duygusallığın başka taraflara çekilmesini komik buluyorum. Asla kimse bunu zorla yapamaz. Volkan Fenerbahçe için 18 yılını vermiş. Fenerbahçe ona değer vermiş. Ufacık bir göz kırpmayla bunu silemezsiniz. Tartışmanın bir anlamı yok.

16'sından itibaren 3 günde 1, 9 maç yapacağız. Avrupa maçımız da var. Oyuncuların sağlıklı olmasına, hazır olmasına ihtiyaç var. Her oyuncumuz hazır olmalı. Büyük Fenerbahçe taraftarı ve onların beklentileri... Bunu hazır olmalıyız. Belki fiziksel olarak kısa zamanda yapamayız ama mental anlamda bunu yapmalıyız. Alper pazartesi çalışmalara başlayacak. Herkes şu anda problemsiz devam ediyor.

Herkesin merak ettiği transfer... Devre aralarında transfer yapmak çok zor. Bir oyuncuyu bir takım bırakıyorsa mutlaka başka problem vardır. Emin olun Fenerbahçe'nin kendi hedeflerine uygun çalışmalar yapıldığının bilinmesini istiyorum. Bu ortamda en doğrusu yapılacaktır. Başkanımızın etik konuda tavrı ve ısrarı nedeniyle iş uzuyor gibi görünse de değerli bir çalışma yapılıyor. Kimin transfer edileceğini bizden duymak en saçma olanı. Kamuoyuyla paylaşarak yapılacak bir şey olsa keşke. Çalışmalar çok iyi bir şekilde fazlasıyla yapılıyor."