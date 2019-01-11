ERSUN YANAL'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 09:21

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, transferle ilgili, "Fenerbahçe forması giyecek futbolcuları çok ince eleyip sık dokumamız gerekiyor. Türk kulüpleri için tehlike kapıda; FFP. Transferin bitimine 21 gün var, daha başındayız ve emin olun ki Fenerbahçe'ye her anlamda katkı sağlayacak futbolcular üzerinde çalışıyoruz" dedi

Ersun Yanal, BeIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Yanal'ın sözlerinden satırbaşları şöyle:

"Antalya kampında öncelikli olarak futbolcular ile birbirimizi tanıyoruz, İhtiyaçlarımızı belirliyoruz ve detaylar üzerinde çalışıyoruz. Biz oyuncularımıza istediklerimizi anlatıyoruz ve onların anlamasını sağlıyoruz. Her şey iletişimden geçiyor, sabah ve akşam yetmiyor, gece de çalışıyoruz ve iletişimi kurmaya çalışıyoruz."

"Bizim şu anki konumumuz Fenerbahçe'nin gücünü gösterebilmek için yeterli değil, bunun farklı farklı sebepleri var ve böyle durumlar belki de 1-2 kez yaşanır. Fenerbahçe bu durumdan çıkabilecek durumda. Bazen organizasyon başarıya ulaşmamış olabilir ama organizasyonun başarıya ulaşmaması o organizasyonun içerisinde yer alan kişilerle alakalı değildir."

"Geçmişi yorumlarken 'Buralarda hatalar yapıldı' demek, hataları anlamak için iyi bir analiz yöntemi ama bu süreçte hiç kimse bu organizasyonun kötü olması için uğraşmaz. Çok kısa süre içerisinde büyük değişimler yaşandı ve bu da şu anki durumu tetiklemiş olabilir. Fenerbahçe'de şu anda bir planlama var ve bu planlamanın başarıya ulaşması için çalışıyoruz."

"Birçok haber çıkıyor, transfer söyleniyor. Fenerbahçe forması giyecek futbolcuları çok ince eleyip sık dokumamız gerekiyor. Türk kulüpleri için tehlike kapıda; FFP. Transferin bitimine 21 gün var, daha başındayız ve emin olun ki Fenerbahçe'ye her anlamda katkı sağlayacak futbolcular üzerinde çalışıyoruz. Bunu yaparken ekonomik gerçekleri de göz önünde bulunduyoruz. Herkes emin olsun ki bir transferden önce 10 kez düşünülüyor, altına üstüne bakılıyor. Fenerbahçe'de bu konuda da iyi şeyler olacak.