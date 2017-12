Esin terzioğlu dünya 3'üncüsü oldu

Giriş Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 15:58

Esin Terzioğlu gururumuz oldu

Kuzey Kıbrıs güzeli Esin Terzioğlu katıldığı Miss Diamond of the World 2017 Dünya üçüncüsü oldu Gürcistan’da gerçekleşen Miss Diamond of the World 2017 Dünya Güzellik Yarışmasında Kuzey Kıbrıs kraliçemiz Esin Terzioğlu Dünya üçüncülüğü ile taçlandı.

Son 30 yılın en büyük derecesi ile Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Kraliçesi Esin Terzioğlu ülkemizi gururlandırdı. Macaristan’nın Kraliçe seçildiği, Ermenistan güzelinin ikinci seçildiği gecede Esin Terzioğlu ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin son 30 yılda Dünya yarışmalarında aldığı en büyük derece ile ülke adına göğsümüzü kabarttı.

Bu yıl Gürcistan'da Batum şehrinde yapılan ve Dünya Güzellik Yarışmaları arasında dikkat çeken, dünyanın çeşitli ülkelerinden 42 güzelin yer aldığı yarışmada Terzioğlu’nun elde ettiği başarı Günkut Ajans yetkililerini sevince boğdu.