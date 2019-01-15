EŞİNE İŞKENCE YAPAN KOCAYA HAPİS

Giriş Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 09:04

Mahkemede mesele ile iligli olarak şahadet veren Polis memuru huzurda bulunan zanlı Ignat Zinovenko’nun 11 Ocak tarihinde saat 23.30 raddelerinde Lapta'da bulunan bir site içerisinde birlikte yaşadığı eşi N.K’yi kendisini daha önceden tutuklattırdığı elleri ve ayakları ile vücudunun muhtelif yerlerine vurduktan sonra masa üzerinde bulunan televizyon kumandasını yüzüne birkaç vurmak suretiyle adı edileni ciddi bir şekilde darp ettiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili şikayetin gelmesi üzerine zanlının tutuklandığını ve aleyhine bir sourşuturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, ülkede turis vizesi ile bulunduğunu ayrıca 6 ay önce de polisi darp ve görevinden men suçu işlediği için teminat altında olduğunu belirtti. Polis, zanlının eşinin şikayetinin de devam ettiğini belirterek teminat talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının benzer suç işlemiş olmasını ve ülkede turist olarak bulunmasını değerlendirerek 1 ayı aşmayacak süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

(STAR KIBRIS)