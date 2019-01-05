ESKİ BAŞBAKANLARDAN KÜÇÜK’ÜN DURUMU İYİ

Giriş Tarihi: 5 Ocak 2019 Cumartesi 19:50

TAK muhabirinin aile yakınlarından edindiği bilgiye göre, Küçük’ün sağlık durumunun daha iyiye gittiği, iyileşme sürecinin yavaş olacağı ve dün doktorunun komutlarını yerine getirebildiği öğrenildi.

İrsen Küçük, geçen Cuma günü soğuk algınlığına bağlı gribal enfeksiyon sonucunda ciğerlerinin aşırı yüklenmesi sebebiyle yaşadığı sorunlardan dolayı Güney Kıbrıs’taki Amerikan Medikal Merkezi, eski adıyla Amerikan Kalp Enstitüsü’ne başvurmuştu.

Kalp yetmezliği sorunu bulunan Küçük, tedbir amaçlı olarak yarı yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

1940 doğumlu İrsen Küçük, çeşitli hükümetlerde bakan olarak görev almış ve 2010-2013 yılları arasında Başbakanlık yapmıştı.