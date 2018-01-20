Eskişehir'de korkunç trafik kazası

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 12:50

Yolcu otobüsü kaza yaptı: 11 ölü, 44 yaralı

Ankara'dan Bursa'ya geziye giden yolcuları taşıyan otobüsün Eskişehir'de kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi öldü, 44 kişi yaralandı. Kazada yaralanan otobüs şoförü ve yedek şoför gözaltına alındı. Otobüstekilerin çocukları ile birlikte yarı yıl tatili nedeniyle hafta sonu Uludağ’a kayak yapmaya gittikleri belirtildi

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen ve Ankara'dan Bursa'ya geziye gidenleri taşıdığı öğrenilen 06 FL 644 plakalı Kartallar Gezi firmasına ait tur otobüsü, Eskişehir-Bursa karayolunun 3. kilometresinde yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada 11 kişi yaşamını yitirdi, 44 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç kaza yerinde incelemelerde bulundu, yaralıları hastanede ziyaret etti.Vali Çakacak, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sabaha karşı Eskişehir'de üzücü bir trafik kazasının meydana geldiğini söyledi.Eskişehir-Bozüyük karayolunda bir tur otobüsünün yol kenarındaki ağaçlara çarptığını belirten Çakacak, şöyle konuştu:'Kazada 11 vatandaşımız hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. Yaralı vatandaşlarımızın Eskişehir Devlet, Yunus Emre Devlet ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde tedavileri devam ediyor. Yaralılarımızın durumları ağır değil. Müdahalesi devam eden, kırıkları olanlar var. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yol boş, 3 şeritli, bir de kurtarma şeridi olmak üzere geniş bir yol. Yol ışıklandırılmış... Sabah Emniyet Müdürümüz ve diğer tüm kurtarma ekiplerimizle yolda buzlanma görmedik. Dolayısıyla farklı sebepleri olabilir. Arkadaşlarımız kazanın sebebini araştırıyor. Cumhuriyet Başsavcılığımız konuyla ilgili soruşturma başlattı. Şoförler gözaltına alındı.'2 ŞOFÖR GÖZALTINDAKazada yaralanan 44 yolcunun yanı sıra aracı kullanan otobüs şoförü ve yedek şoförün de hafif yaralandığı, 2 şoförün hastanede ayakta tedavilerinin yapılmasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındıkları belirtildi. Aracı kullanan şoförün kaza yerine yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Sivrihisar ilçesinde diğer şoförün yerine geçtiği öne sürüldü.ULUDAĞ'A GİDİYORLARDIBu arada kaza yapan otobüste bulunanların çoğunun aile olduğu, çocukları ile birlikte yarı yıl tatili nedeniyle hafta sonu Bursa Uludağ'a kayak yapmaya gitmek için Ankara'dan tur otobüsüne bindikleri ifade edildi.'KORİDORLARA YIĞILDIK KALDIK, ÇOK FECİYDİ'Kazadan yaralı olarak kurtulan ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 55 yaşındaki Meral Şimşek, yaşanan faciayı şu şekilde anlattı:“Nasıl olduğunu bilemedik. Bir anda ne frene bastı, hadi uyusa araba gezer yalpalar, öyle bir şey de hissetmedik. Bir anda güm diye bir şey oldu. Yığıldık hepimiz ön tarafa doğru. Koridorlara yığıldık kaldık. Sabaha karşı oldu. Çok feciydi. Şoför, ‘Karşıma hayvan çıktı ondan kaza yaptım' demiş ama arkada olduğumuz için görmedik. Çok can pazarı yaşandı. Ambulans ve polislerden Allah razı olsun çok çabuk geldiler.