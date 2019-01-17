ESNAF, "YÜZDE 4 FAİZLİ KREDİ"DEN YARARLANACAK

Giriş Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 10:49

Türkiye Halkbank’ın esnaf ve sanatkârlara kredi kullandırılmasına dair “602 sayılı” Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar TC Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bankanın Kıbrıs’ın kuzeyinde faaliyet gösteren şubelerince esnaf ve sanatkârlara kullandırılan, bakiyesi 2019 yılına devreden krediler ile 1 Ocak-31 Aralık 2019 tarihleri arasında bankacılık usul ve esasları çerçevesinde kullandırılacak kredilere, 1 Ocak-31 Aralık 2019 tarihleri arasında yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak.

“KOOPERATİFİMİZ TÜRKİYE’DEKİ BİR KOOPERATİF GİBİ İŞLİYOR”

Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na konuşan Kıbrıs Türk Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi Başkanı Kemal Altuncuoğlu, “Türkiye ile KKTC arasında 2017’de yapılan bir protokol doğrultusunda, kooperatifimiz resmen Türkiye Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlandı. Yani kooperatifimiz Türkiye’deki bir kooperatif gibi işliyor” dedi.

“KUZEY KIBRIS’TAKİ TÜM ESNAFLARYÜZDE 4 FAİZLİ KREDİ AVANTAJINDAN YARARLANACAK”

Artık Kuzey Kıbrıs’taki tüm esnafların, Türkiye’deki esnaflara sunulan yüzde 4 faizli kredi avantajından yararlanacağının altını çizen Altuncuoğlu, “Esnaf 50 bin TL’ye kadar kredi kullanacaksa, 3 yıla kadar vadesi var, eğer 100 bin TL’ye kadar kullanacaklarsa, 5 yıla kadar vadesi var. Yani 50 bin TL kredi çeken bir esnaf, 56 bin TL geri ödüyor ve içerisinde masraflar da var” ifadelerini kullandı.

“KAYNAĞIN 2 MİLYAR TL’Sİ KUZEY KIBRIS ESNAFI İÇİN AYRILDI; KKTC İÇİN BÜYÜK AVANTAJ”

Buradaki amacın; KKTC esnafını desteklemek, tefecilerin elinden kurtulmasını sağlamak, ayağa kaldırmak ve dolayısıyla ekonominin düzelmesi olduğunu vurgulayan Kemal Altuncuoğlu, “Şimdiki limit 100 bin TL, ama yıl ortası ile birlikte bu limit 200 bin TL’ye çıkacak. Bu rakam KKTC için büyük avantaj. Bu kaynak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kendi kaynağı, bu kaynağın 2 milyar TL’si Kuzey Kıbrıs esnafı için ayrıldı” diye konuştu.

KRİTERLER…

Öte yandan Altuncuoğlu, Esnafın bu krediyi kullanması için gerekli olan kriteri şöyle sıraladı; “İşyeri en az 1 yıllık işyeri olacak, 2 kefil olacak, vergi borcu yoktur yazısı veya yapılandırma yazısı olması gerekir”