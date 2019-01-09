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ETİYOPYA'DA 6 AYDA 7 BİN ASKER EMEKLİ EDİLDİ

Etiyopya Savunma Bakanı Ayşe Muhammed, ülke ordusunda son 6 ayda 7 binden fazla askerin emekli edildiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 9 Ocak 2019 Çarşamba 11:53
ETİYOPYA'DA 6 AYDA 7 BİN ASKER EMEKLİ EDİLDİ

Mecliste, bakanlığının 6 aylık performansını anlatan Muhammed, orduda yapılan reformların ulusal amaçların etkili şekilde yerine getirilmesine yardımcı olacağını söyledi. 

Bu kapsamda, ordudaki alt ve üst kademelere psikometrik test yapıldığını belirten Muhammed, testi geçemeyen 7 bin 17 ordu mensubun emekli edildiğini ifade etti. 

Gerekli şartları sağlayan çok sayıda askerin de terfi edildiğini dile getiren Muhammed, deniz kuvvetleri komutanlığının kurulması için çalışmaların sürdüğünü aktardı. 

Denize kıyısı olmayan Etiyopya, yakın zaman önce deniz kuvvetlerinin yanı sıra orduda siber ve uzay kuvvetleri komutanlığı kurmayı planladığını açıklamıştı. 

Geçen yıl göreve gelen Başbakan Abiy Ahmed, siyasi alanda yaptığı reformları güvenlik alanında da sürdürmeye kararlı olduğunu belirtmişti.

 

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