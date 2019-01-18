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EV SAHİBİ KORKUSU CANINDAN ETTİ

Lefkoşa’da  oturan David Afeah kaldığı öğrenci  evinin kirasını ödeyemediği için  ev sahibinin  kapıyı çalması üzerine korkarak ikinci kattan atlayınca yaşamını kaybetti.

Giriş Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 08:51
EV SAHİBİ KORKUSU CANINDAN ETTİ

Başkent Lefkoşa'da, Gelincik Sokakta oturan  Nijerya uyruklu David Afeah (E-21)  kaldığı öğrenci evinde uzun süredir evin kirasını veremiyordu. Ev sahibi tarafından tahliye edileceği korkusu yaşayan Nijeryalı genç, kalmakta olduğu daireye gelen ev sahibinin  kapıyı çalması üzerine korkup evin ikinci kat balkonundan aşağıya atladı. Ağır yaralanan Afeah, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine  kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını yitirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor 

 

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