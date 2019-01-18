EV SAHİBİ KORKUSU CANINDAN ETTİ

Giriş Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 08:51

Başkent Lefkoşa'da, Gelincik Sokakta oturan Nijerya uyruklu David Afeah (E-21) kaldığı öğrenci evinde uzun süredir evin kirasını veremiyordu. Ev sahibi tarafından tahliye edileceği korkusu yaşayan Nijeryalı genç, kalmakta olduğu daireye gelen ev sahibinin kapıyı çalması üzerine korkup evin ikinci kat balkonundan aşağıya atladı. Ağır yaralanan Afeah, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını yitirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor