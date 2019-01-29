FACETİME'DA SKANDAL AÇIK TESPİT EDİLDİ!

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 11:47

Apple’ın internet üzerinden görüşme uygulaması FaceTime’da çok büyük bir açık tespit edildi. Bu açık, karşıdaki kişi aramaya yanıt vermeden, telefonlarından gelen sesi duymanızı sağlıyor. Apple bu hafta içinde yayımlanacak bir güncelleme ile bu sorunun ortadan kaldırılacağını açıkladı.

Doğal olarak bu açık çok ciddi bir mahremiyet sorununu ortaya çıkarıyor. Biri sizi Facetime üzerinden aradığında ekranda arama işaretini gördüğünüz zaman, siz yanıt vermeseniz de karşı taraf sesinizi duyuyor olabilir. 9to5Mac bu sorunu, bir iPhone X’ten bir iPhone XR’ı arayarak gözlemledi. Açığın iOS 12.1 ve üzeri tüm sistemlerde var olduğu sanılıyor.

Açık şu şekilde kullanılabiliyor:

iPhone’unuzdan bir FaceTime video araması yapın

Telefon çalmaya başlayınca ekranı yukarı kaydırıp ‘Kişi Ekle’ seçeneğine tıklayın

Kişi listesinden kendi numaranızı yeni bir kişi gibi ekleyin

Aramanız bir grup aramasına dönüşecek ve karşı taraf aramayı kabul etmemiş olsa bile sesi gelmeye başlayacak

Kullanıcı arayüzünde yeni bir kişi konuşmaya katılmış gibi görünecek ancak aradığınız kişi sadece telefonun çaldığını görecek.

Bu açığın yol açabileceği sorunları tahmin etmek zor değil. Herhangi bir iPhone kullanıcısı, telefonunun çaldığını bile fark etmeden dinlenmeye başlayabilir. Apple bu açığı düzeltene kadar FaceTime’ı iptal etmek dışında herhangi bir çözüm bulunmuyor. Telefonunuz çalıyorsa, karşı taraf sizi dinliyor olabilir.

Video görüntüsüne ulaşmak da mümkün

Ayrıca aranan kişi, kilit ekranındayken telefonu kapatma tuşuna basarsa, videosu da karşı tarafa iletiliyor. Bu durumda aranan kişi arayanın sesini duyabiliyor ama kendi sesi ve görüntüsünün karşı tarafa gittiğini fark etmiyor. Onların bakış açısından ekranda hala ‘Cevapla’ ve ‘Reddet’ yazıyor. Bazı kullanıcılar, farklı yöntemlerle de karşıdaki kişinin görüntüsüne ulaşabildiklerini bildiriyor.