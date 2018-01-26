Fakirlikten zenginliğe bir yol çalıştı başardı

İsmail hakkı erköylü kimdir ?
Camiatik mahalle muhtarı ayakkabıcı ilmeci ve tasarruf iplik fabrikası kurucu üyelerinden olan ismail erköylü 01 06 1967 Manisa'nın Demirci İlçesinde doğdu.
1973 yılından bu yana demircinin cadde sokaklarında köylerinde yogrulan simit satarak ayakkabı boyayarak limon satarak,manavlık hayatına 1988 yılnda başlamıştır bilgili girişimci fikir üreten cesaretli çalışkan işadamı oluşu aileden gelen girişimcilik ruhu olan bu başarılı kişi şimdi Bakkalar odası olarak Başkanlık seçimine hazırlanıyor.
Haber Emin Yapar/Demirci