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“FAŞİST RUM-YUNAN İKİLİSİ YİNE SAHNEDE”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Enosis hareketine karşı Kıbrıs Türk halkının baş kaldırışı olan 27-28 Ocak 1958 miting ve yürüyüşlerinin masum Kıbrıslı Türklerin şehit olması ve bir çoğunun yaralanmasına sebep olduğunu bildirdi

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 09:35
“FAŞİST RUM-YUNAN İKİLİSİ YİNE SAHNEDE”

Töre yayımladığı mesajda, İngiliz sömürge idaresine karışı ve Enosis’i engellemek maksadıyla “ya taksim ya ölüm” teziyle sokaklara dökülen halkın üzerine askeri araç sürüldüğünü ve makineli silahlarla ateş edildiğini kaydetti.

Töre mesajında “Halkımızın elinde sadece Türk bayrakları vardı. Bu bir nümayişti, silahlı bir direniş değildi. Ama İngiliz askerleri acımasızca halkımıza saldırdılar. Kıbrıs’ta Türk varlığını yeniden tescil eden bu mitinglerde ve yürüyüşlerde Enosis engellenmiş, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşunun temelleri atılmıştır. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşuna ortak olan Kıbrıs Türk halkı ne yazık ki Akritas Planı ile 1963 Kanlı Noeli’nden sonra Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki  ortaklıktan uzaklaştırılmıştır. Bugün Faşist Rum-Yunan ikilisi yine sahnededir. Kıbrıs coğrafyası ikiye bölünmüştür. Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var” ifadelerine yer verdi.

Töre mesajında, şehitlere rahmet diledi. 

 

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