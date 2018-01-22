Fatih portakal Türk düşmanlığı yapmaya devam ediyor

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 13:28

Fatih Portakal'dan çirkin provokasyon

Her konuda rahat rahat atıp tutan Fatih Portakal'dan baskıcı yönetim çıkışı...

Teröristlere yönelik Afrin'e düzenlenen operasyona destek veren FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal bugün skandal bir paylaşımda bulundu.



Gazetecilikle, Türkiye düşmanlığını karıştıran Portakal ülkeyi her platformda zora sokmak isteyen gazetecileri savundu.



YASAKÇI YÖNETİM ANLAYIŞI!



“The Post” filmini izlediğinde baskıcı yönetim anlayışının bugünün Türkiye'sini akıllara getirdiğini iddia eden Portakal ' Ancak her dönem sona eriyor, geride sadece gerçekler kalıyor' ifadesini kullandı.

fatih portakal

✔

@fatihportakal

“The Post” filmine gittim.Nixon’un baskıcı dönemi anlatıyor. Hoşa gitmeyen haberleri yapan gazetecileri vatan hainliği ile suçlayan baskıcı, yasakçı yönetim anlayaşı! Bugünün TR’sini aklıma getirdi. Ancak her dönem sona eriyor, geride sadece gerçekler kalıyor.