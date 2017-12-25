Fatih terim iş mahkemesinde

Giriş Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 16:28

Milli Takımlardaki görevine son verilen Fatih Terim sözleşmesi gereği talep ettiği 13 milyon TL için başlattığı yasal süreçte kritik güne gelindi. TFF ile Terim arasındaki düellonun ilk raundu yarın Çağlayan’daki İş Makhemesi’nde görülecek. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun Temmuz ayında görevine son verdiği teknik direktör Fatih Terim ile ilgili o günden bu yana tartışması bir türlü bitmek bilmeyen tazminat krizi konusunda kritik güne gelindi.

Geçtiğimiz hafta Galatasaray ile anlaşan eski Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in 3.5 milyon euroluk (12 milyon 950 bin TL) tazminatını tahsil etmek için Türkiye Futbol Federasyonuna açtığı davanın ilk duruşması yarın Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi İş Mahkemesi’nde görülecek.