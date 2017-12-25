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Fatih terim'e sevgi seli

4. defa Galatasaray’ın başına geçen Fatih Terim, Türk Telekom Stadyumu’ndaki Göztepe maçı öncesinde sahaya çıktığında tribünlere giderek selamladı.

Giriş Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 16:43
Fatih terim'e sevgi seli

4. defa Galatasaray’ın başına geçen Fatih Terim, Türk Telekom Stadyumu’ndaki Göztepe maçı öncesinde sahaya çıktığında tribünlere giderek selamladı. Süper Lig’in ilk yarısının son haftasında evinde Göztepe ile mücadele eden Galatasaray’da yeni teknik direktör Fatih Terim de ilk maçına çıktı. Teknik Direktör Igor Tudor’un gitmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyadan Fatih Terim’i istedikleri yönde yazılar yazmıştı. Taraftarlar, yoğun ilgisini Türk Telekom Stadyumu’ndaki maçta da sürdürdü. Terim, müsabaka öncesinde sahaya çıktığında tribünler çağırdı. Deneyimli çalıştırıcı da tribünlere giderek, selamladı.

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