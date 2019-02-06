FATİH TERİM'İN ACI GÜNÜ...

Giriş Tarihi: 6 Şubat 2019 Çarşamba 11:29

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında yaşamını yitirdi.

Talat Terim, bir süredir tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde vefat etti. Acı haberi alan Terim ailesi üzüntü yaşadı.

Teknik direktör Fatih Terim, 2 Şubat Cumartesi günü oynanan Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçının ardından Adana'ya gelerek babasını hastanede ziyaret etmişti.

GALATASARAY'DAN TAZİYE MESAJI

Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim'in babası Talat Terim’in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.



Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden paylaşılan mesajda, "Teknik direktörümüz Fatih Terim’in babası Talat Terim’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Talat Terim’e Allah’tan rahmet, Hocamız Fatih Terim’e ve Terim Ailesi'nin tüm mensuplarına başsağlığı ve sabırlar dileriz" ifadeleri kullanıldı.