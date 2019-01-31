"FEDERAL ÇÖZÜM, EN ÖNEMLİ KORUYUCU LİMAN"

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 08:51

Talat, “Rum tarafının olumsuz yaklaşımlarını, Anastasiades’in siyasi eşitliğimize ve karar alma süreçlerindeki etkin katılımımıza karşı çıkmasını bahane ederek başka yollara sapacağımıza, dünyayı ayağa kaldırarak, BM parametreleri dışına çıkan Rum tarafını çerçeveye girmeye zorlamak çok daha akılcı ve başarılması daha kolay bir hedef olacak” dedi.



Mehmet Ali Talat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Dışişleri Bakanı’nın KKTC ziyareti sonrasında yapılan açıklamalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



“AÇIKLAMALAR, BAKANIN ZİYARETİNİN ÖNEMİNİ VE ULUSLARARASI YANKILARINI KAT KAT AŞTI”



Mehmet Ali Talat, ziyaret sonrasında yapılan açıklamaların, ziyaretinin önemini ve uluslararası yankılarını kat kat aştığını belirtti.



Yapılan açıklamaların, gündemlerinde bulunan konuların yeterli düzeyde tartışılmadığını gösterdiği kaydeden Talat, “Yeterince tartışılsaydı, ziyaret sonrasında, ima yollu göndermelere gerek kalmazdı, dışarı çıkıldığında görüş birliği ifade edilir ve konu kapanırdı” ifadesini kullandı.



“BİRÇOK GÜVENCE DOĞRUDAN FEDERASYONUN TANIMINDAN KAYNAKLANMAKTA”



Cumhurbaşkanı Talat, BM parametreleri olarak niteledikleri temel ilkeler “iki toplumlu, iki kesimli, toplumların siyasi eşitliğine ve karar alma süreçlerindeki etkin katılımlarına dayalı, federal çözüm”ün başta Kıbrıslı Türkler için en önemli koruyucu liman ve zırh olduğunu belirtti.



Talat, “Federal çözümde iki kurucu devlet ve bunların idari sınırları vardır ve bu devletler eşit statüde olacaklardır. Kıbrıslı Türklerin, federal bünyede dünya tarafından tanınan yönetimleri, mahkemeleri, hükümeti, meclisi, polisi ve kurumları olacaktır. Uluslararası spor, kültürel faaliyetler hayal olmaktan, havaalanları ve deniz limanları yasaklı olmaktan çıkacaktır. Ve daha sayabileceğimiz birçok güvence doğrudan federasyonun daha tanımından kaynaklanmaktadır…” ifadelerini kullandı.



“Bu nedenle Kıbrıslı Türklerin çıkarı BM parametrelerine sıkı sıkıya sarılmaktan ve federasyona sahip çıkmaktan geçmektedir” diyen Talat, sayısız BM Güvenlik Konseyi kararı ortada dururken, başka çözümler peşine düşmenin, yeniden bir hayal kırıklığı yaşatabileceğini, belki de iş işten geçmiş olacağını kaydetti.



“RUM TARAFINI ÇERÇEVEYE GİRMEYE ZORLAMAK ÇOK DAHA AKILCI”



Mehmet Ali Talat, Rum tarafının olumsuz yaklaşımlarını ve Anastasiades’in Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğine ve karar alma süreçlerindeki etkin katılımına karşı çıkmasını bahane ederek başka yollara sapmak yerine dünyayı ayağa kaldırarak, Rum tarafını çerçeveye girmeye zorlamanın çok daha akılcı ve başarılması daha kolay bir hedef olacağını belirtti.



Talat, “Bilmeliyiz ki BM parametreleri dışındaki hedefler halen imkansızdır…” dedi.