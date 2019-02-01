“FEDERAL ORTAKLIK İÇİN ŞU AN ÇIKIŞ YOLU YOK”

Giriş Tarihi: 1 Şubat 2019 Cuma 15:55

Bu sabah BRT TV’de programa katılan Özersay, Kıbrıs konusunda açıklamalarda bulundu.

“FEDERASYON KARŞITI DEĞİLİM... UYGUN ZEMİN BULUNMADIĞINI GÖZLEMLİYORUM”

Özersay, kendisinin federasyon karşıtı olmamakla birlikte Kıbrıs’ta federasyona uygun bir zemin bulunmadığını gözlemlediğini kaydetti.

Federasyonun uluslararası toplumun dikte ettiği bir model olmadığını, bu modelin Kıbrıs’taki iki toplumun talebi olduğunu ancak aradan geçen zaman zarfında farklı bir gerçekliğin ortaya çıktığını dile getiren Özersay, Kıbrıslı Rumların Kıbrıs Cumhuriyetini kendi başına yönetmeye alışmış olmasından dolayı paylaşmayı hiç düşünmediğini belirtti.

Özersay, dolayısıyla eğer çözüm isteniyorsa iş birliğine dayalı bir model üzerinde çalışılması gerektiğini de söyledi.