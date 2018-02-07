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Feghouli kadro dışı bırakıldı

Galatasaray’ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli için Cezayir Milli Takımı‘nın hıcasından yeni ve pek de iç açıcı olmayan bir açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 7 Şubat 2018 Çarşamba 19:19
Feghouli kadro dışı bırakıldı
’ın Cezayirli yıldızı  için ‘nın hıcasından yeni ve pek de iç açıcı olmayan bir açıklama geldi.

Son dönemde milli takıma çağırılmamasının sebebi olarak ‘nda kadrolaşma ve gruplaşma olduğu iddia edilmiş, Galatasaraylı oyuncunun kadroya alınan diğer bazı oyuncularla sıkıntılar yaşaması sebebiyle çağırılmadığı yazılmıştı. Feghouli’yi kadronun dışında bırakan  Teknik Direktörü , kasım ayında yıldız futbolcuyu kadroya dahil etmemesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada bunun teknik tercihi olduğunu ifade etmiş ve gelecek için açık kapı bırakmıştı. Fakat Madjer yaptığı yeni açıklamada Feghouli için pek de iç açıcı sözler sarf etmedi. 28 yaşındaki oyuncunun  formasıyla iyi bir performans göstermesine rağmen neden milli takıma çağrılmadığıyla ilgili olarak konuşan Madjer şunları söyledi: “Detaylara girmek istemiyorum. İsimler üzerinden konuşmayacağım. Feghouli kadronun dışında kalan tek kişi değil. İyi işler başarabilecek bir kadroya sahibiz ve elimizdeki yıldızlara bakmalıyız.” Öte yandan, Cezayir basınında çıkan haberlerde Madjer’in bundan böyle Feghouli’yi milli takım hiç düşünmediği ifadeleri yer alırken Cezayir Milli Takımı’nın başında olduğu sürece, Feghouli planları arasında olmayacak yorumu yapıldı.

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