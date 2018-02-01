Fenerbahçe 2.giresunspor 1

Giriş Tarihi: 1 Şubat 2018 Perşembe 00:21

Fenerbahçe, Giresunspor'u 2-1 mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Akın Çorap Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.

26. dakikada genç futbolcu Eljif Elmas'ın asistinde Mehmet Topal, kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.



Akın Çorap Giresunspor, 73. dakikada Jones Carioca ile bulduğu golle skora dengeyi getirdi. Karşılaşmanın son atağında Fernandao'nun yerde kalmasıyla penaltı kazanan Fenerbahçe'de topun başına Fernandao geçti ve penaltı atışını gole çevirerek takımını galibiyete taşıdı.



Öte yandan ev sahibi takımda Dodo, 53. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.



Fenerbahçe, 7 Şubat tarihinde oynanacak rövanş maçında Giresunspor'u Ülker Stadı'nda konuk edecek.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor maçının kadrosuna göre Akın Çorap Giresunspor karşısında ilk 11'de değişikliğe gitti.



Giresun Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kocaman, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.



Sarı-lacivertlilerde, kalede kaptan Volkan Demirel'in yerine Carlos Kameni forma giydi. İsmail Köybaşı, Alper Potuk ve Nabil Dirar yedekler arasında yer alırken, bu futbolcuların yerine genç oyuncular Muhammed Samed Karakoç, Oğuz Kağan Güçtekin ve Eljif Elmas oynadı. Elmas, sarı-lacivertlilerde ilk kez ilk 11'de forma giydi.



Sakatlıkları bulunan Martin Skrtel ve Luis Neto ise kadroda yer almadı.



GİRESUNSPOR'DA 5 DEĞİŞİKLİK



Akın Çorap Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin ise TFF 1. Lig'in 19. haftasında oynadıkları Adanaspor maçının kadrosuna göre 5 değişikliğe gitti.



Yeşil-beyazlılarda Adanaspor karşılaşmasında ilk 11'de başlayan Hüsamettin Tut, Sinan Özkan ve Fatih Atik yedekler arasında yer alırken, Korkishko ile sakatlığı bulunan Dimitriadis kadroya dahil edilmedi.



Bu oyuncuların yerine Recep Aydın, Murat Gürbüzerol, Jones, Abdülkerim Bardakcı ve Mustafa Batuhan Altıntaş oynadı. Yeni transfer Mustafa Batuhan Altıntaş ilk kez Akın Çorap Giresunspor formasıyla sahaya çıktı.



MAÇA BÜYÜK İLGİ



Akın Çorap Giresunspor taraftarları, Fenerbahçe maçında takımlarını yalnız bırakmadı.



Tribünlerin büyük bölümünü dolduran yeşil-beyazlı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.



Fenerbahçe taraftarı da tribündeki yerlerini alarak, takımlarını Giresun deplasmanında destekledi.



SAAT: 20:30

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

YAYIN: A Spor

STAT: Giresun Atatürk



GİRESUNSPOR 1-1FENERBAHÇE



GOL: Mehmet Topal



GİRESUNSPOR: Ahmet, Caner, Aykut, Abdülkerim, Çağlar, Dodo, Recep, Murat, Jones, Dialiba, Batuhan

TEKNİK DİREKTÖR: Metin Diyadin



FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Neustadter, Josef, Hasan Ali, Samed, Mehmet Topal, Oğuz Kağan, Aatif, Fernandao, Elif Elmas

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman



TFF 1. Lig ekibi Akın Çorap Giresunspor, Ziraat Türkiye Kupası'na 3. turda başladı. Cizrespor'u 3-1'le geçen yeşil-beyzalılar, 4. turda Menemen Belediyespor'u da mağlup ederek 5. tura yükseldi.



5. turda Aytemiz Alanyaspor'u içerde 4-2 ile geçen Giresunspor, deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalarak son 16'ya yükselme başarısı gösterdi. Son 16 turunda Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'le karşılaşan Giresunspor, ilk maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Yeşil-beyazlılar rövanş karşılaşmasında 2-1 mağlup olmasına rağmen bir üst tura yükseldi.



Türkiye Kupası'na 5. turda katılan Fenerbahçe, ilk olarak Adana Demirspor'u 6-0 ve 4-1'le geçti. Sarı-lacivertliler, son 16 turunda diğer bir TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u 2-0 ve 1-0'lık skorlarla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.