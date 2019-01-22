FENERBAHÇE 90'DA TAKILDI

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Bursaspor'a konuk oldu.
20. dakikada Isla'nın ortasına yükselen Soldado, röveşata ile topu ağlara yolladı.
Fenerbahçe'nin golünün ardından Martin Skrtel'in kafasına madde atıldı. Slovak futbolcu bir süre yerde kaldı. Kafası bandajlanan oyuncu maça devam etti.
26. dakikada Bursasporlu Aytaç, ceza sahasında topu önünde buldu. Rahat pozisyonda şutu üstten auta gitti.
45+5'te Soldado, ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde buldu, çektiği şu kaleye paralel olarak taca gitti.
İlk yarıda Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Mücadelenin ikinci 45 dakikası Bursaspor'un üstünlüğünde oynandı. 89'da Aytaç Kara, skoru eşitleyen golü kaydetti. Hakem Cüneyt Çakır, pozisyonu uzun süre inceledikten sonra golü verdi.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 18'e yükselterek 15. sıraya yükseldi. Bursaspor da 22 puanla 10. sırada yer buldu.
Fenerbahçe'nin ligdeki kazanamama serisi 6'ya yükseldi.